Приговор за коррупцию смягчили бывшим полицейским в Ингушетии

В Ингушетии смягчили приговор двум бывшим полицейским, которых обвинили в получении взятки. Об этом поведали 18 октября в Верховном суде республике.
В суде отметили, что бывшие правоохранители проведут в заключении 7,5 лет.
"Экс-полицейские лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах РФ, сроком на 3 года"
– пресс-служба суда
Ранее суд в Магазе избрал для одного из полицейских меру наказания в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима, а его коллеге – 9 лет в колонии строгого режима. Защита этот приговор обжаловала.
Напомним, в январе 2022 года работавшие на тот момент в полиции мужчины остановили машину местного жителя, которого впоследствии отвезли в отдел полиции. Проведя досмотр, у мужчины было найдено наркотическое средство. За то, чтобы скрыть факт его обнаружения, правоохранители потребовали взятку. Полученные деньги они потратили на личные нужды.