Приговор за коррупцию смягчили бывшим полицейским в Ингушетии

Суд в Ингушетии решил изменить наказание для двух бывших правоохранителей, попавшихся на получении взятки. Им сократили сроки заключения.

В Ингушетии смягчили приговор двум бывшим полицейским, которых обвинили в получении взятки. Об этом поведали 18 октября в Верховном суде республике.

В суде отметили, что бывшие правоохранители проведут в заключении 7,5 лет.

"Экс-полицейские лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах РФ, сроком на 3 года"

– пресс-служба суда

Ранее суд в Магазе избрал для одного из полицейских меру наказания в виде лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима, а его коллеге – 9 лет в колонии строгого режима. Защита этот приговор обжаловала.

Напомним, в январе 2022 года работавшие на тот момент в полиции мужчины остановили машину местного жителя, которого впоследствии отвезли в отдел полиции. Проведя досмотр, у мужчины было найдено наркотическое средство. За то, чтобы скрыть факт его обнаружения, правоохранители потребовали взятку. Полученные деньги они потратили на личные нужды.