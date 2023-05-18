Жительнице Ингушетии вынесли приговор за продажу ребенка

Суд вынес приговор матери, продавшей своего новорожденного ребенка, в Ингушетии. Однако отбывание наказания будет отсрочено – женщина понесет его только тогда, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Наказание для женщины, уличенной в продаже собственного ребенка, выбрал суд в Ингушетии, сообщает республиканское СУ СКР.

Преступление было совершено в декабре 2020 года. События разворачивались в Карабулаке.

Мать новорожденного ребенка продала его 31-летней женщине. Сумма сделки составила 400 тыс рублей.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)"

– управление

Приговор – три года лишения свободы. Однако наказание женщина будет отбывать только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Покупательница стала фигуранткой отдельного дела.