Пенсионерка получила посылку с младенцем в Ингушетии

Опубликовано: 12:09, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Назрани обнаружили на крыльце пожилой местной жительниц коробку с новорожденной девочкой. Ведутся поиски родственников малышки.

На крыльце дома пожилой жительницы Сунжи ее сосед обнаружил коробку с новорожденной девочкой. Неподалеку лежал пакет с памперсами и бутылкой молока.

"В полицию поступило сообщение от 43-летнего жителя города Сунжа о том, что у ворот дома на ул. Накостоева, в котором проживает пенсионерка 1938 г. р., стоит картонная коробка с новорожденным ребенком"

– пресс-служба полиции республики.

В настоящее время правоохранители ищут родственников ребенка. Малышка находится в перинатальном центре в Назрани.