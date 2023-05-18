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Пенсионерка получила посылку с младенцем в Ингушетии

Пенсионерка получила посылку с младенцем в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Назрани обнаружили на крыльце пожилой местной жительниц коробку с новорожденной девочкой. Ведутся поиски родственников малышки.

На крыльце дома пожилой жительницы Сунжи ее сосед обнаружил коробку с новорожденной девочкой. Неподалеку лежал пакет с памперсами и бутылкой молока.

"В полицию поступило сообщение от 43-летнего жителя города Сунжа о том, что у ворот дома на ул. Накостоева, в котором проживает пенсионерка 1938 г. р., стоит картонная коробка с новорожденным ребенком"

– пресс-служба полиции республики.

В настоящее время правоохранители ищут родственников ребенка. Малышка находится в перинатальном центре в Назрани.

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