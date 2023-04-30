Девочку истязали в семье в Ингушетии

Опубликовано: 19:07, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Ингушетии взял на личный контроль ситуацию с четырехлетней девочкой, над которой издевались члены ее же семьи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Четырехлетняя девочка попала в больницу после издевательств, которым она подвергалась в собственной семье в Ингушетии, идет проверка. О громком деле рассказал глава региона.

По словам Махмуд-Али Калиматова, семья девочки вела "безнравственный образ жизни". После измывательств она была госпитализирована в республиканскую больницу. Идет следствие, проверке подвергнут и органы опеки.

Глава Ингушетии заверил, что ответственность понесут все виновные, включая участкового, опеку, инспекцию ПДН. Не останется без внимания и факт безразличного отношения родственников и соседей семьи.

Как ранее стало известно из соцсетей, кроме девочки, в больницу доставили ее сестру и брата - пяти и двух лет соответственно. У них признаков побоев не обнаружено.

Версия полиции

В МВД по республике уточнили, что, по предварительным данным, побои девочке наносили мать и бабушка по материнской линии. При этом семья стояла на учете как неблагополучная.