Избитая родными в Ингушетии девочка может умереть

Опубликовано: 21:02, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачи рассказали подробности о состоянии четырехлетней девочки, которая попала в больницу после побоев, нанесенных ей родственниками, предположительно, матерью и бабушкой.

В Минздраве Ингушетии рассказали о состоянии четырехлетней девочки, которая госпитализирована после издевательств в собственной семье.

Глава ведомства пояснил, что пострадавшую 2018 года рождения поместили в отделение реанимации, она получает всю помощь, которая требуется в ее состоянии.

"Несмотря на это, состояние девочки остается тяжелым, врачи борются за ее жизнь"

— Магомедбашир Балаев

Ситуацию взял на личный контроль глава Ингушетии.

Медики планируют, что после стабилизации состояния ребенка надо будет транспортировать в "лучшие клиники" страны.

Кто избивал девочку

По данным полиции, предположительно девочку истязали ее мать и бабушка. Семья проходила в ответственных органах как неблагополучная.

Махмуд-Али Калиматов в связи с ситуацией заверил, что все ответственные понесут наказание.

Отметим, что в больницу привезли также сестру и брата пострадавшей. У них никаких травм не обнаружено.