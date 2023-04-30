Избитая родными в Ингушетии девочка может умереть

В Минздраве Ингушетии рассказали о состоянии четырехлетней девочки, которая госпитализирована после издевательств в собственной семье.
Глава ведомства пояснил, что пострадавшую 2018 года рождения поместили в отделение реанимации, она получает всю помощь, которая требуется в ее состоянии.
"Несмотря на это, состояние девочки остается тяжелым, врачи борются за ее жизнь"
— Магомедбашир Балаев
Ситуацию взял на личный контроль глава Ингушетии.
Медики планируют, что после стабилизации состояния ребенка надо будет транспортировать в "лучшие клиники" страны.
Кто избивал девочку
По данным полиции, предположительно девочку истязали ее мать и бабушка. Семья проходила в ответственных органах как неблагополучная.
Махмуд-Али Калиматов в связи с ситуацией заверил, что все ответственные понесут наказание.
Отметим, что в больницу привезли также сестру и брата пострадавшей. У них никаких травм не обнаружено.