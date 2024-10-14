Вестник Кавказа

В Ингушетии задержали четырех жителей за хранение боеприпасов

В Ингушетии задержали четырех жителей за хранение боеприпасов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Ингушетии задержали четырех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов. Также было найдено самодельное взрывное устройство.

Силовые структуры Ингушетии провели операцию, в ходе которой задержали четырех возможных сообщников особо опасного преступника. У задержанных были обнаружены боеприпасы и взрывное устройство, передали в пресс-службе регионального МВД.

Незаконный арсенал состоял из боеприпасов разрывного действия, большого количества патронов к огнестрельному оружию,  а также самодельного взрывного устройства. 

Обнаружение опасных находок повлекло возбуждение уголовных дел, задержанных отправили в изолятор временного содержания.

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