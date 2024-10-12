ДТП в Назрани: машина съехала в кювет – есть раненый

Авария с пострадавшим произошла сегодня в Назрани. Автомобиль отечественного производства съехал в кювет. В результате ДТП есть пострадавший, это сам водитель

Автолюбитель попал в больницу после того, как устроил аварию сегодня в Назрани, рассказали в МЧС Ингушетии.

ДТП произошло примерно в полдень: сигнал о нем поступил в 12.06 мск. Спасатели сразу отправились на место аварии. Там они выяснили, что водитель машины "Лада Гранта" во время движения не справился с управлением. В результате его машина вместе с ним оказалась в кювете.

От падения получил травмы сам автолюбитель. Его отвезли в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, которая находится в той же Назрани.

На месте ДТП работали трое спасателей.