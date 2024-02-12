Вестник Кавказа
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В Грузии задержан мужчина, "заминировавший" самолет в Европу

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ложное сообщение о бомбе на борту самолета может обойтись гражданину Грузии в шесть лет заключения. Мужчина позвонил в головной офис Wizz Air в Европе и заявил о бомбе в самолете Кутаиси-Барселона.

В Службе госбезопасности (СГБ) Грузии вычислили и задержали мужчину, сделавшему ложное сообщение о минировании самолета международного рейса.

Звонок о бомбе поступил в Венгрию, в головной офис бюджетного авиаперевозчика Wizz Air. Звонивший заявил о том, что воздушное судно, следующее из Кутаиси в Барселону, заминировано. На тот момент самолет едва поднялся в воздух, в результате его вернули в аэропорт вылета. Инцидент произошел 14 февраля.

Задержать звонившего удалось на следующий день, его вычислили несмотря на то, что звонил мужчина с чужого телефона. Возбуждено уголовное дело, "минеру" грозит от трех до шести лет по статье "Ложное сообщение о терроризме".

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