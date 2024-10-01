Вестник Кавказа

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью представителям турецких спецслужб пришлось эвакуировать почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса из-за угрозы взрыва, о которой сообщили телефонные террористы – никакого взрывного устройства специалисты не нашли.

Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции минувшей ночью были эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает турецкое информационное агентство IHA.

"Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров"

- органы безопасности Турции

Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной, передает РИА Новости.

В конечном итоге рейс парома был отменен, а его пассажиры смогли отплыть в Муданью на другом пароме с задержкой в 2,5 часа, говорится в сообщении.

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