Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Минувшей ночью представителям турецких спецслужб пришлось эвакуировать почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса из-за угрозы взрыва, о которой сообщили телефонные террористы – никакого взрывного устройства специалисты не нашли.
Почти 400 пассажиров парома Стамбул-Бурса в Турции минувшей ночью были эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает турецкое информационное агентство IHA.
"Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминеню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров"
- органы безопасности Турции
Прибывшие на место саперы с собаками полтора часа проводили проверку, угроза оказалась ложной, передает РИА Новости.
В конечном итоге рейс парома был отменен, а его пассажиры смогли отплыть в Муданью на другом пароме с задержкой в 2,5 часа, говорится в сообщении.