Сообщение о бомбе вынудило вернуться в Кутаиси летевший в Барселону самолет

В Кутаиси проверяют на наличие бомбы авиалайнер, который вернулся в город после вылета в Барселону. Пассажиров эвакуировали.

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс Кутаиси – Барселона, вернулся в Грузии вскоре после вылета. Об этом рассказали в кутаисском аэропорту.

Экипаж воздушного судна принял решение немедленно прервать полет после поступившего звонка о том, что на борту находится взрывчатка.

Всех пассажиров эвакуировали. В настоящее время авиалайнер проверяют на предмет бомбы саперы и кинологи.