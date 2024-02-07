Вестник Кавказа
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Сообщение о бомбе вынудило вернуться в Кутаиси летевший в Барселону самолет

Сообщение о бомбе вынудило вернуться в Кутаиси летевший в Барселону самолет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кутаиси проверяют на наличие бомбы авиалайнер, который вернулся в город после вылета в Барселону. Пассажиров эвакуировали.

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс КутаисиБарселона, вернулся в Грузии вскоре после вылета. Об этом рассказали в кутаисском аэропорту.

Экипаж воздушного судна принял решение немедленно прервать полет после поступившего звонка о том, что на борту находится взрывчатка.

Всех пассажиров эвакуировали. В настоящее время авиалайнер проверяют на предмет бомбы саперы и кинологи.

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