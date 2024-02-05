Грузинская авиакомпания соединит Тбилиси и Лондон

В скором времени жители Грузии смогут летать в Лондон без пересадок. Рейсы планирует запустить местный авиаперевозчик Air Iveria.

Грузинская авиакомпания Air Iveria через несколько месяцев запустит рейс Тбилиси – Лондон.

По данным "Ъ", полеты будут осуществляться три раза в неделю. В Тбилиси это рейсы будет обслуживать аэропорт имени Шота Руставели, а в Лондоне – в аэропорт Гатвик.

Запуск нового направления намечен на 13 мая 2024 года.

Напомним, в настоящее время между столицами Грузии и Великобритании нет прямого авиасообщения. Добраться до Лондона можно c одной пересадкой. Рейсы выполняют самолеты турецкой авиакомпании Pegasus.