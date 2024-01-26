Самолетов между Москвой и Антальей станет больше

В апреле перевозчик Azur Air вернет в расписание рейсы между Москвой и Антальей. Полеты возобновятся к туристическому сезону.

Москву и Анталью свяжет большее число рейсов с апреля - о запуске летнего расписания сообщили в компании Azur Air.

«С 3 апреля Azur Air начнет полеты в Анталью из Москвы. Это на две недели раньше, чем в 2023 году. Запуск полетных программ в первой декаде апреля свидетельствует о растущем интересе российских туристов к отдыху в Турции и высоком потенциале этого направления в 2024 году»

– авиакомпания

Самолеты будут летать четыре раза в неделю, в разгар лета количество рейсов может быть увеличено, добавили в компании, пишет Агентство городских новостей «Москва».

В Турции в этом году планируют установить рекорд по турпотоку из России.