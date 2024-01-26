Турция в 2024 году рассчитывает на рекордный турпоток из России

Свыше 7 млн туристов ждет Турция в этом году из России. Планируется побить рекорд, установленный до пандемии в 2019 году.

Турецкие курорты ждут на отдых в 2024 году рекордное число россиян, поделился советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В минувшем году россияне стали основными туристами в Турции, эту страну для отдыха выбрали 6,3 млн соотечественников. Всего Турция приняла 56,7 млн иностранцев. В 2024 году ожидается рекордный поток отдыхающих из России, отельеры рассчитывают, что в стране отдохнет свыше 7 млн россиян - эта планка была взята в 2019 году и после пандемии остается недостижимой.

"Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит"

– Осман Айык

Туриндустрия Турции будет прилагать усилия, чтобы быть на шаг впереди других направлений, доступных россиянам, добавил он в беседе с РИА Новости.