Вестник Кавказа

Два ТЦ "заминировали" в Ереване

Два ТЦ "заминировали" в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестные злоумышленники сегодня парализовали работу двух торговых центров в армянской столице. Они сообщили в полицию, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства.

Два торговых центра в Ереване сегодня временно прекращали работу сегодня из-за ложного минирования, рассказали в МВД Армении.

Поступила информация о том, что в торговых центрах "Далма Молл" и "Россия Молл" установлены бомбы. Здания были закрыты для посетителей, в них прошла проверка.

По ее итогам взрывных устройств в ТЦ найдено не было, и стражи порядка разрешили объектам снова принимать покупателей.

Напомним, 2 июля неизвестный сообщил о бомбе, которая якобы заложена в аэропорту Ширак. Сигнал оказался ложным. Возможный телефонный террорист был задержан.

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