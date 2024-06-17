Житель Дагестана «заминировал» объект на площади Махачкалы и поплатился

В Дагестане поймали мужчину, который сообщил о «минировании» объекта на площади Махачкалы во время концерта. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Полиция поймала 43-летнего жителя Дагестана, который «заминировал» объект на махачкалинской площади, пишет пресс-служба МВД республики.

Мужчина позвонил по номеру 112 и сказал о минировании объекта на площади, где в это время проходил праздничный концерт. Однако он был пойман менее чем через час.

По словам задержанного, он таким образом хотел, чтобы граждане «уделяли больше времени своим семьям, а не ходили на концерты». По данному факту заведено уголовное дело.