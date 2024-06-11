Вестник Кавказа

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы останутся под арестом до конца года

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы останутся под арестом до конца года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале продлили арест для участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. Они останутся под стражей до конца года.

Пятеро участников массовых беспорядков, произошедших осенью прошлого года в аэропорту Махачкалы, останутся под арестом до 30 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее сообщалось, что суд по делу о беспорядках в аэропорту состоится в Армавире 18 июня. Пятеро фигурантов обвиняются по делу о массовых беспорядках, а еще один – в применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в конце октября 2023 года в аэропорту в Махачкале произошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали более 20 человек. По данному факту завели уголовное дело.

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