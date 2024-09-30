Вестник Кавказа

Школы и университет эвакуировали из-за "бомбы" в Тбилиси

Школы и университет эвакуировали из-за "бомбы" в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неизвестный злоумышленник осуществил сегодня акт лжеминирования в Тбилиси. Под угрозой оказались несколько школ, а также высшее учебное заведение.

Эвакуация проводилась сегодня в нескольких учебных заведениях в Тбилиси. Изначально о ней сообщили грузинские СМИ, позже информацию подтвердили в Минобразования страны.

По данным прессы, сегодня в ряд школ, а также в один вуз, поступили сигналы о том, что в них якобы установлены взрывные устройства. Причем неизвестный "заминировал" не только государственные, но и частные школы.

На место событий направились полицейские и представители прочих ведомств. Все ученики и учителя, студенты и преподаватели, а также сотрудники заведений, были успешно эвакуированы. Угрозы для их жизни или здоровья не возникло.

В Минобразования заверили, что действия школьного руководства соответствовали всем требованиям.

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