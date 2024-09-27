Акция по чипированию питомцев проходит в Тбилиси

Домашние животные могут получить чип в «Красном парке» в Тбилиси. Хозяин должен пройти бесплатную регистрацию и заплатить 19 лари.

В Тбилиси проводится акция, где любой желающий может поставить чип своему домашнему питомцу. Событие проходит сегодня в «Красном парке» в районе Сабуртало, рассказали в Агентстве по мониторингу животных при городской администрации.

Поставить чип домашней кошке или собаке можно с 10 утра до 2 дня. Специалисты находятся около площадки для выгула.

Стоимость чипа – 19 лари (около 600 рублей). Оплата возможна только наличными. Для участия в акции необходима бесплатная регистрация. Хозяин питомца также должен иметь при себе паспорт.

Далее владельцы питомцев должны проходить повторное чипирование каждый год. За отсутствие соответствующего чипа может последовать штраф.

Чипировать домашних животных важно не только из-за возможного наказания, но и потому что чип дает возможность найти потерявшегося питомца или определить его хозяина.