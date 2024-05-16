Аэропорт Бишкека снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Власти Международного аэропорта столицы Киргизии Бишкека были вынуждены эвакуировать из здания весь персонал и пассажиров аэровокзала из-за сообщения о заложенном в нем взрывном устройстве.

Сегодня днем в администрацию Международного аэропорта столицы Киргизии Бишкека поступил анонимный звонок: звонивший сообщил, что в здании аэровокзала заложено взрывное устройство, сообщили в администрации ОАО "Международный аэропорт Манас", в состав которого входят все крупные воздушные гавани республики.

"Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нем взрывном устройстве"

- представитель администрации Международного аэропорта Бишкека

Сейчас весь обслуживающий воздушную гавань персонал и пассажиры выведены из аэровокзала и находятся на улице. В самом здании аэропорта сотрудники силовых и правоохранительных органов страны, которые ищут заложенную взрывчатку, передает ТАСС.

Аэропорт Бишкека в этом месяце "минируют" не впервые – аналогичное сообщение поступило руководству всего несколько дней назад, тогда никаких взрывных устройств в воздушной гавани силовики не нашли.