Звонок в службу спасения дорого обошелся студенту из Кубани

Подростка из Краснодарского края осудили за ложное сообщение о теракте. Он позвонил по номеру 112 и пообещал расстрелять весь техникум. Студенту выписали штраф.

Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила об осуждении подростка за ложное сообщение о террористическом акте.

В феврале этого году первокурсник из техникума в Кореновске взял телефон однокурсницы и позвонил по номеру 112. Он заявил, что намерен "расстрелять весь техникум", а затем отдал мобильный девушке.

Девушка, на телефон которой перезвонили, пыталась объяснить, что студент пошутил, однако к месту уже прибыли экстренные службы.

Отмечается, что против парня завели уголовное дело. Он признал свою вину и раскаялся. Ему выписали штраф в размере 25 тыс рублей.