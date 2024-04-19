Вестник Кавказа

Юная школьница из Дагестана стала телефонной террористкой

Юная школьница из Дагестана стала телефонной террористкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девочка из Хасавюртовского района «заминировала» школы Махачкалы. На допросе она заявила, что взяла телефон отца и сообщила о якобы заложенных бомбах.

Десятилетняя школьница из Хасавюртовского района «заминировала» махачкалинские школы, пишет пресс-служба дагестанского МВД.

Информация о «минировании» нескольких учебных заведений столицы Дагестана поступила на номер экстренных служб 23 апреля. Звонившую вычислили полицейские.

На допросе девочка заявила, что пошла в школу с отцовским телефоном. После занятий она через него сообщила о якобы заложенных взрывчатках.

После разбирательств родителям ученицы составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

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