Детям в Махачкале показали ужасы вместо фильма по астрономии

Нелепая шутка обернулась расследованием в Махачкале: дети отправились в планетарий на День космонавтики, но вместо вдохновляющих видео о космосе им показали фрагменты фильма ужасов.
Судя по видео, которое широко разошлось в соцсетях, показ проходил в маленьком душном закрытом шатре. Некоторые школьники кричали от страха. По словам возмущенных родителей, после просмотра дети жаловались на плохое самочувствие.
Ситуацию прокомментировали в администрации дагестанской столицы.
"Не приемлема демонстрация агрессивного поведения для детей и подростков, такой программы в формировании личности и обучающего процесса не может быть. Понимаем возмущение родителей, ведь кадры с похода в планетарий действительно устрашающие"
– мэрия
В ведомстве уточнил, что сейчас проходит проверка, директору школы уже объявлен выговор, а по завершении проверки будут вынесены и другие решения, в том числе кадровые.
В ситуации разбиралось и Минобрнауки Дагестана. Оказалось, что мероприятия не было в плане, никаких документов, которые делали бы возможным его внеплановое проведение, в школе не принималось.
Министерство объявило предостережение школе и ее учредителю, нарушители понесут дисциплинарную ответственность.