Детям в Махачкале показали ужасы вместо фильма по астрономии

Один из планетариев Махачкалы вместо "космических" кадров показал детям отрывки из хоррор-фильма. Власти проводят проверку, директору школы объявлен выговор.

Нелепая шутка обернулась расследованием в Махачкале: дети отправились в планетарий на День космонавтики, но вместо вдохновляющих видео о космосе им показали фрагменты фильма ужасов.

Судя по видео, которое широко разошлось в соцсетях, показ проходил в маленьком душном закрытом шатре. Некоторые школьники кричали от страха. По словам возмущенных родителей, после просмотра дети жаловались на плохое самочувствие.

Ситуацию прокомментировали в администрации дагестанской столицы.

"Не приемлема демонстрация агрессивного поведения для детей и подростков, такой программы в формировании личности и обучающего процесса не может быть. Понимаем возмущение родителей, ведь кадры с похода в планетарий действительно устрашающие"

– мэрия

В ведомстве уточнил, что сейчас проходит проверка, директору школы уже объявлен выговор, а по завершении проверки будут вынесены и другие решения, в том числе кадровые.

В ситуации разбиралось и Минобрнауки Дагестана. Оказалось, что мероприятия не было в плане, никаких документов, которые делали бы возможным его внеплановое проведение, в школе не принималось.

Министерство объявило предостережение школе и ее учредителю, нарушители понесут дисциплинарную ответственность.