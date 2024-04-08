Напавшим на женщину в Махачкале «львом» оказалась собака

Укусивший в Дагестане женщину «лев» оказался дворовой собакой. Пострадавшая решила пошутить перед медиками, которые восприняли информацию буквально.

Жительница Махачкалы, которая пострадала от «укуса дикого льва», раскрыла правду. Она заявила, что на самом деле ее поцарапала дворовая собака.

Напомним, сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что «дикое животное» укусило женщину в столице Дагестана.

Пострадавшей оказалась Индира Кадиева, которая пострадала во время игры с бездомными собаками. Врачам ее подруги заявили, что на нее напал лев. Медики восприняли эту новость буквально.

В интервью изданию «Сапа Кавказ» Индира сообщила, что решила «немножко пофантазировать», чтобы медработники поставили ей укол от столбняка.