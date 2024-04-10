Шутка о "заминированном" авиарейсе может дорого обойтись ее авторам

Пока не найденные "шутники" позвонили в аэропорт Минеральных Вод и сообщили, что в самолете, летящем из турецкой Антальи, заложено взрывное устройство – теперь их ищут сотрудники российских спецслужб.

Минувшей ночью сотрудникам экстренных служб аэропорта Минводы в Ставропольском крае пришлось пережить немало неприятных минут, а началось все с анонимного звонка, в ходе которого звонящий заявил о бомбе, заложенной в салоне самолета, летевшего из турецкой Антальи, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как сообщили в воздушной гавани, звонок пришел со скрытого номера в районе 22:00 часов, самолет в это время уже находился в воздухе. Звонившие потребовали предоставить им переговорщика для того, чтобы обговорить сумму выкупа.

На борту российского авиалайнера SSJ-100 находились 101 пассажир и пять членов экипажа, и в аэропорт срочно прибыли все экстренные службы. Самолет сел вовремя, в 22:20, однако при его проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Теперь правоохранители с тем же упорством ищут звонивших "шутников", и если их поиски увенчаются успехом, то звонившим остается только посочувствовать – их ждет как минимум уголовное дело по статье о терроризме, суд и длительный срок в местах не столь отдаленных. А террористов не любят ни в одной стране мира…