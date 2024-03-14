Вестник Кавказа

Неизвестный "заминировал" самолет Москва – Тель-Авив

Неизвестный "заминировал" самолет Москва – Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сообщение о взрывчатке поступило на борт самолета Москва – Тель-Авив. Рейс был задержан по причине угрозы. После проверки лайнер вылетел в 18:10.

На борт самолета, который должен был отправиться из Москвы в Тель-Авив, поступил сигнал о бомбе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика Red Wings.

После поступления данной новости была организована дополнительная проверка воздушного транспорта, а также пассажиров и багажа.

После проведения всех мероприятий было установлено, что никакой взрывчатки на борту не оказалось. Лайнер вылетел в 18:10 мск.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1660 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Уроженец Дагестана отправится в колонию за конфликт в автобусе

Уроженец Дагестана отправится в колонию за конфликт в автобусе

Масштабный фестиваль в честь Ураза-байрам пройдет в Москве

Масштабный фестиваль в честь Ураза-байрам пройдет в Москве

Вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева пройдет в Музее Востока

Вечер памяти Гаджи Зейналабдина Тагиева пройдет в Музее Востока

Сбой остановил регистрацию авто в ГИБДД Ингушетии

Сбой остановил регистрацию авто в ГИБДД Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы