В Ставрополе «заминировали» сразу 70 зданий

Правоохранителям Ставрополя поступили сигналы о том, что 70 объектов в городе заминированы. В настоящее время было проверено 50 зданий, угрозы не подтвердились.

Более 70 зданий были заминированы в Ставрополе, правоохранители уже проверили пять десятков зданий. Ни в одном из проверенных зданий потенциально опасных объектов не обнаружено.

«Экстренные службы Ставрополя всю ночь и часть вчерашнего дня были задействованы на обследовании объектов после массовых сообщений об угрозе терактов. Всего менее чем за сутки поступило более 70 сигналов о минировании социальных и коммерческих объектов»

– глава города Иван Ульянченко.

Далее глава города отметил, что держит ситуацию ан личном контроле.

Важность ответственности

Важно помнить, что подобные шутки или ложные угрозы несут общественную угрозу, так как отвлекают правоохранительные органы от реальных угроз.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными, не реагировать на провокации и сообщать о подозрительных предметах.