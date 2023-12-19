Угроза минирования суда в Кисловодске оказалась ложной

В здании горсуда Кисловодска не обнаружили никаких взрывных устройств. Сведения о минировании, поступившие сегодня днем, оказались ложными.
В Кисловодске закончили проверку здания городского суда. Об этом рассказал глава курорта.
Он указал на то, что в ходе проверки кинологи никаких взрывных устройств не обнаружили.
"Сегодня около 15:00 поступила информация о минировании здания городского суда по проспекту Ленина. На данный момент проверка завершена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено"
– Евгений Моисеев
После поступившего сообщения о минировании горсуда на место выехал сотрудники оперативных служб. Здание оцепили и начали проверку.
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