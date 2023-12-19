Неизвестные сообщили о минировании суда в Кисловодске

Несколько часов назад в Кисловодске поступила информация об угрозе минирования городского суда. В настоящее время здание проверяют на наличие взрывчатки.

В Кисловодске оцепили здание городского суда. Об этом рассказали в администрации курорта.

Ранее сегодня поступила информации о наличии взрывного устройства в здании.

"Сегодня около 15:00 поступила анонимная угроза о том, что здание городского суда на пр. Ленина заминировано. На место выехали специалисты служб экстренного реагирования, суд города оцеплен"

– пресс-служба

Там отметили, что в настоящее время на месте работают кинологи.