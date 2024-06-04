Вестник Кавказа

В Алматы ликвидировали АТС телефонных мошенников

В Алматы ликвидировали АТС телефонных мошенников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Киберпол криминальной полиции Алматы "вычислил" подозрительный офис связи, оказавшийся автоматической телефонной станцией телефонных мошенников, обманным путем выманивавших деньги у жителей Казахстана.

Очередным "уловом" алматинских полицейских стала мошенническая АТС, которую выявили и ликвидировали в ходе спецоперации сотрудники Киберпола криминальной полиции Алматы совместно с Центром по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана, сообщили в ведомстве.

Спецоперация, в ходе которой был обнаружен SIM-box с 512 слотами, а также 1 620 SIM-карт, носила название Antifraud – задержали и его оператора, 30-летнего гостя из Павлодара, который управлял ею в съемном арендованном офисе, передает Sputnik Казахстан.

"Задержанный сообщил, что согласился на работу, которая заключается в настройке и подключения данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах. Эти показания будут тщательно проверены в рамках возбужденного уголовного дела"

- начальник управления криминальной полиции Алматы Максат Канапяев

У "шпионского" обрудования большие возможности – оно позволяет активировать различные интернет-сервисы и мессенджеры, оставаясь при этом анонимными, и позволяет обзванивать казахстанцев, фактически находясь в другой стране.

Других подробностей операции в МВД Казахстана не рассказали - в интересах следствия информация о ней разглашению не подлежит.

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