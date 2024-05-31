Антифрод-центр убережет жителей Казахстана от мошенников

В Казахстане в скором времени заработает Антифрод-центр. Система будет блокировать подозрительные переводы и возвращать их отправителям, если обман подтвердится.

Новая антифрод-система, направленная против телефонных мошенников, совсем скоро начнет действовать в Казахстане. О нововведении сообщает Национальный банк РК.

Сейчас специалисты работают над созданием Антифрод-центра. Он будет представлять собой платформу, с которой смогут взаимодействовать банки, полиция и операторы сотовой связи. В режиме реального времени они смогут обмениваться данными по возможным мошенническим операциям.

В результате переводы на счета мошенников будут блокироваться. Если подозрение подтвердится, то спасенные средства вернутся отправителю в течение трех рабочих дней.

В полную силу Антифрод-центр заработает 22 июля.