Начинающий "инвестор" угодил в руки мошенника на Ставрополье

Житель Ставрополья попался в руки мошеннику из-за тяги к инвестициям. Мужчина перевел злоумышленнику несколько миллионов рублей.

В Ставропольском крае 61-летний местный житель стал жертвой мошенника. Об этом сказано в заявлении ГУ МВД по региону.

Ставрополец, проживающий в селе Константиновском Петровского округа, перевел злоумышленнику несколько миллионов рублей.

"Мужчина рассказал, что с ним связался неизвестный и предложил выгодно инвестировать денежные средства на биржевой платформе. С целью получения прибыли собеседник убедил потерпевшего перевести на указанный счет более 2,2 млн рублей"

– пресс-служба ведомства

После того, как потерпевший не получил прибыль и не смог вернуть свои деньги, он понял, что наткнулся на мошенника и обратился в полицию.

По факту мошенничества было заведено уголовное дело.