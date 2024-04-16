Банду похитителей сельхозтехники поймали на Ставрополье

На Ставрополье орудовали мошенники, похищавшие сельхозтехнику. Подозреваемые задержаны силовиками.

На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД провели успешную операцию по разоблачению преступной группы, занимавшейся хищением сельскохозяйственной техники, взятой в лизинг на сумму 850 миллионов рублей.

Как происходили преступные действия

По информации следствия, преступники организовали хищения сельхозтехники, закупленной фермерами в лизинг. Затем они перепродавали украденное оборудование по сниженным ценам или вывозили за пределы страны. Такие действия наносили серьезный ущерб сельскому хозяйству региона и его развитию.

«По имеющимся данным, в период с февраля по сентябрь прошлого года соучастники представили в кредитное учреждение в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены»

– официальный представитель МВД Ирина Волк.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ФСБ и МВД удалось задержать членов преступной группировки во время совершения преступлений. Эта успешная операция стала ярким примером эффективной борьбы с преступностью и защиты интересов предпринимателей и граждан.