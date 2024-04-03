ФСБ начала декриминализацию «Дагэнерго»

Силовики начали процесс декриминализации «Дагэнерго». В ведомстве отметили, что будут проводить систематическая чистка компании от коррумпированных сотрудников.

«Россети Северный Кавказ» поделились информацией о том, что Федеральная служба безопасности начала процесс декриминализации энергетической компании «Дагэнерго».

«Центральный аппарат ФСБ приступил к декриминализации "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", одновременно у руководителей 5 (Тарумовский, Хасавюртовский, Тляратинский, Левашинский, Буйнакский) районных электросетей проходят обыски. Это начало глобальной истории по "оздоровлению" энергетической отрасли, чистка среди коррумпированных сотрудников филиала "Дагэнерго", которые причастны к хищениям 2,8 млрд рублей, будет продолжена»

– ТАСС

В ведомстве также отметили, что цель комплекса мероприятий, направленных на декриминализацию «Дагэнерго» проводятся для роста уровня платежной дисциплины, а также понижения утрат электроэнергии.

Декриминализация "Дагэнерго" - это важное событие, которое может повлиять на энергетический сектор региона.