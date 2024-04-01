Вестник Кавказа

Глава "Дагэнерго" арестован на два месяца

Глава "Дагэнерго" арестован на два месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главу "Дагэнерго" арестовали на два месяца. Ранее он был задержан по подозрению в мошенничестве, у него дома и на работе были проведены обыски.

Советский районный суд Махачкалы принял решение арестовать директора "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") Магомедхабиба Мухумаева.

Отмечается, что махачкалинский суд арестовал главу организации на два месяца. Его подозревают в мошенничестве, у него дома и на работе были проведены обыски.

Мухумаев был задержан сегодня днем. Он руководил "Дагэнерго" с июля 2024 года.

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