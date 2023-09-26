В Грузии сообщили о продолжении работы для получения статуса кандидата в ЕС

Опубликовано: 21:45, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства иностранных дел Грузии

Грузия по-прежнему нацелена на получение статуса кандидата в Евросоюз. По словам главы грузинского МИД, это очень важно для страны.

Грузия продолжит работать над получением статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявил в ходе поездки в Брюссель глава МИД страны.

"Я еще раз подтвердил им, что для нас повестка реформ является приоритетом номер один, мы продолжим активно работать в этом направлении для достижения конечной цели, окончательного членства нашей страны, это трудный, но очень важный путь для нас"

– Илья Дарчиашвили

Комментируя прошедшие в рамках поездки встречи с еврокомиссарами, он отметил, что особенно интересной получилась встреча с Оливером Вархейемом, еврокомиссаром по политике расширения и вопросам соседства.

"Обсудили последние события в нашей стране, которые есть для того, чтобы обеспечить максимальное выполнение 12 приоритетов до октябрьского отчета. Вопросы, которые переслали в Венецианскую комиссию, что очень важно для Брюсселя, и конкретные ощутимые результаты, которые в последнее время демонстрирует Грузия в этом направлении"

– глава МИД Грузии