Грузия запретила поставку в Россию автомобилей из ЕС

Опубликовано: 12:25, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легковые автомобили из Европейского союза больше не могут поставляться в Россию через Грузию. Тбилиси присоединился к санкциям.

Грузия присоединилась к европейским санкциям против России, касающимся экспорта автомобилей.

"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию"

– Минфин Грузии

Из Грузии в РФ запрещен ввоз автомобилей с объемом двигателя, превышающим 1900 куб см. Также поставлять в Россию запрещено гибридные транспортные средства и электромобили.

С 1 августа Грузия закрыла поставки в РФ транспорта из США.

Отметим, что легковые автомобили входят в список главных товаров, которые Грузия экспортирует в Россию.