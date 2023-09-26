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Грузия запретила поставку в Россию автомобилей из ЕС

Грузия запретила поставку в Россию автомобилей из ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Легковые автомобили из Европейского союза больше не могут поставляться в Россию через Грузию. Тбилиси присоединился к санкциям.

Грузия присоединилась к европейским санкциям против России, касающимся экспорта автомобилей.

"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию"

– Минфин Грузии

Из Грузии в РФ запрещен ввоз автомобилей с объемом двигателя, превышающим 1900 куб см. Также поставлять в Россию запрещено гибридные транспортные средства и электромобили.

С 1 августа Грузия закрыла поставки в РФ транспорта из США.

Отметим, что легковые автомобили входят в список главных товаров, которые Грузия экспортирует в Россию.

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