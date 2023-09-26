Грузия запретила поставку в Россию автомобилей из ЕС

Легковые автомобили из Европейского союза больше не могут поставляться в Россию через Грузию. Тбилиси присоединился к санкциям.
Грузия присоединилась к европейским санкциям против России, касающимся экспорта автомобилей.
"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию"
– Минфин Грузии
Из Грузии в РФ запрещен ввоз автомобилей с объемом двигателя, превышающим 1900 куб см. Также поставлять в Россию запрещено гибридные транспортные средства и электромобили.
С 1 августа Грузия закрыла поставки в РФ транспорта из США.
Отметим, что легковые автомобили входят в список главных товаров, которые Грузия экспортирует в Россию.