Опубликовано: 19:23, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии опровергли сообщения о том, что в октябре в страну начнут летать самолеты компании "Россия". Российский перевозчик включен в "черный список" ЕС.

Авиаперевозчик "Россия" не начнет летать из Москвы в Тбилиси, следует из сообщения грузинской стороны.

"Агентство гражданской авиации Грузии дважды отказало авиакомпании "Россия" в работе в Грузии... Причиной такого решения агентства является то, что авиакомпания "Россия" находится в черном списке Евросоюза. Соответственно, регулярные авиаперевозки в направлении Грузии указанная авиакомпания осуществлять не будет"

– заявление

Грузия отказала "России" в полетах 16 мая, а затем 14 сентября этого года.

Ранее в расписании Шереметьево появились рейсы из российской в грузинскую столицу, первый такой рейс был анонсирован на 14 октября. При этом на сайте российского перевозчика подобной информации не публиковалось.

Из заявления следует, что подсанкционные авиакомпании не были и не будут допущены к полетам в Грузию.