Авиаперевозчик "Россия" не начнет летать из Москвы в Тбилиси, следует из сообщения грузинской стороны.
"Агентство гражданской авиации Грузии дважды отказало авиакомпании "Россия" в работе в Грузии... Причиной такого решения агентства является то, что авиакомпания "Россия" находится в черном списке Евросоюза. Соответственно, регулярные авиаперевозки в направлении Грузии указанная авиакомпания осуществлять не будет"
– заявление
Грузия отказала "России" в полетах 16 мая, а затем 14 сентября этого года.
Ранее в расписании Шереметьево появились рейсы из российской в грузинскую столицу, первый такой рейс был анонсирован на 14 октября. При этом на сайте российского перевозчика подобной информации не публиковалось.
Из заявления следует, что подсанкционные авиакомпании не были и не будут допущены к полетам в Грузию.