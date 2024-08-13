Вестник Кавказа

В Геленджике справились с лесным пожаром

В Геленджике справились с лесным пожаром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природный пожар вспыхнул накануне в Геленджике. Дым поднимался на Голубой бухтой. Ликвидировать возгорание удалось к утру вторника.

Вчера во второй половине дня в Геленджике произошел лесной пожар, сегодня он полностью ликвидирован.

В МЧС поступило сообщение о задымлении в районе Голубой бухты, специалисты лесопожарного центра прибыли на место, был обнаружен очаг возгорания сухой травы, площадь пожара составила около 0,3 га. К девяти вечера пожар был локализован, огнеборцы не дали огню распространиться шире, а сегодня на 06.30 утра лесной пожар был полностью потушен.

В работах участвовали свыше 30 человек и 9 ед техники.

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