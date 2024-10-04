Пожарную опасность самого высокого класса объявили в Кабардино-Балкарии

Жителей КБР предупредили об опасности возникновения ландшафтных пожаров. Гражданам советуют сократить время нахождения на природе.

В Кабардино-Балкарии до конца 10 октября будет сохраняться пожарная опасность самого высокого класса — 5-го.. Об этом информирует Северо-Кавказское УГМС.

Зона риска охватывает целых 6 районов — Баксанский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский и Урванский.

В МЧС призывают граждан ограничить времяприровождение на природе, соблюдать осторожность в обращении с огнем и сократить количество мест для разведения костров.

Напомним, на прошлой неделе в КБР уже объявили пожароопасность самого высокого класса. Она затрагивала все те же 6 районов.