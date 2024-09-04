Ветер остановил канатку на Эльбрус

На Эльбрусе приостановлена работа канатной дороги. Причина – сильный ветер. Подъем на станцию Азау – Кругозор возможен.

На Эльбрусе приостановили работу канатки. Основной причиной остановки работы канатной дороги является ветер, скорость которого превышает допустимые нормативы.

"Канатные дороги Мир - Гарабаши; Кругозор - Мир закрыты по погодным условиям (сильный ветер)"

– пресс-служба курорта "Эльбрус"

Согласно данным метеорологических станций, ветер на высоте более 3500 метров может достигать скорости 20-30 м/с. Это создает риски как для работы канатных дорог, так и для безопасности пассажиров. Поскольку безопасность является приоритетом, администрация канатных дорог принимает решение об их временной остановке.

Также стоит отметить, что сильный ветер может привести к повреждению электросетей и оборудования, что в свою очередь увеличивает время простоя и требует проведения техобслуживания. Оптимизация надежности систем обеспечивается в таких ситуациях, что эффективно сохраняет качество обслуживания.

Несмотря на приостановку работы канатных дорог, подъем на станцию Азау (также известная как Кругозор) остается доступным для туристов.