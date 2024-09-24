Крупный пожар на площади 40 гектаров тушат в Казахстане

Десятки гектаров земли горят в центральной части Казахстана . Причиной пожара, затронувшего сразу две области, стало возгорание степной травы.

В Казахстане горит степная трава на площади почти 40 гектаров. Об этом сказано в заявлении, распространенном 6 октября МЧС страны.

"В вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы... По прибытию к месту вызова наблюдалось горение на площади, предварительно, 40 гектаров"

– пресс-служба ведомства

Со временем огонь перекинулся на Павлодарскую область, в результате чего пришлось эвакуировать 18 человек.

В ходе тушения пострадали четыре человека. Всем им оказали медицинскую помощь. К ликвидации пламени подключили специальную технику и вертолеты.