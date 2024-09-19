Вестник Кавказа

Ночной пожар в Атырау: эвакуированы 67 человек, погибла женщина

Ночной пожар в Атырау: эвакуированы 67 человек, погибла женщина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Атырау в Казахстане минувшей ночью произошел крупный пожар в одной из квартир в многоэтажке. Пожарные эвакуировали 67 человек, в горевшей квартире найдено тело женщины. Подозревается поджог.

В Атырау произошел пожар, потребовавший эвакуации жителей многоэтажного дома. При пожаре пострадал один человек, также найдено одно тело.

Пожарные получили вызов в связи с пожаром в жилом доме в микрорайоне Алмагуль. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Из многоэтажки эвакуировали 67 человек, в том числе 30 детей.

"Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 13 человек... Пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружен труп женщины 1954 года рождения"

– МЧС Казахстана

В квартире нашли тело женщины, ее сын, мужчина 1994 года рождения, госпитализирован с ожогами.

Площадь пожара составила 74 кв м. По предварительным данным, причиной стал поджог.

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