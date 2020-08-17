Вестник Кавказа

В Казахстане 92-летняя мать-героиня подала в суд на восьмерых детей

В Казахстане 92-летняя мать-героиня подала в суд на восьмерых детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Многодетная долгожительница в Казахстане судится с собственными детьми. Она хочет добиться алиментов от восьми детей, всего женщина воспитала девятерых детей.

В Казахстане суд Актобе рассмотрел дело по иску 92-летней многодетной женщины.

Долгожительница подала в суд иск о взыскании с восьмерых детей алиментов. Младшая дочь, девятый ребенок, живет с матерью и заботится о ней. Остальные дети годами не посещают пенсионерку.

"В ходе разбирательства дела ответчики не предоставили суду допустимых, достоверных и достаточных доказательств о том, что они в равной степени принимают участие в материальном содержании матери"

– пресс-служба суда Актобе

Суд учел тот факт, что четверо из восьми ответчиков уже сами пенсионеры и относятся к нетрудоспособным лицам.

"С учетом положений пунктов 3 и 4 статьи 145 Кодекса алименты на содержание истца взысканы с четверых ответчиков в размере 7-кратного размера к месячному расчетному показателю, действующему на момент рассмотрения дела"

– суд Актобе

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