В Казахстане 92-летняя мать-героиня подала в суд на восьмерых детей

Многодетная долгожительница в Казахстане судится с собственными детьми. Она хочет добиться алиментов от восьми детей, всего женщина воспитала девятерых детей.

В Казахстане суд Актобе рассмотрел дело по иску 92-летней многодетной женщины.

Долгожительница подала в суд иск о взыскании с восьмерых детей алиментов. Младшая дочь, девятый ребенок, живет с матерью и заботится о ней. Остальные дети годами не посещают пенсионерку.

"В ходе разбирательства дела ответчики не предоставили суду допустимых, достоверных и достаточных доказательств о том, что они в равной степени принимают участие в материальном содержании матери"

– пресс-служба суда Актобе

Суд учел тот факт, что четверо из восьми ответчиков уже сами пенсионеры и относятся к нетрудоспособным лицам.

"С учетом положений пунктов 3 и 4 статьи 145 Кодекса алименты на содержание истца взысканы с четверых ответчиков в размере 7-кратного размера к месячному расчетному показателю, действующему на момент рассмотрения дела"

– суд Актобе