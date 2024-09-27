Вестник Кавказа

Пожар в Костанайской области охватил 5 тысяч га

Пожар в Костанайской области охватил 5 тысяч га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный природный пожар произошел в Костанайской области Казахстана. Вспыхнула сухая трава возле села Арка. Спасатели тушили возгорание с земли и с воздуха.

В Казахстане случился еще один крупный природный пожар, он был зафиксирован в Костанайской области.

Накануне в 15 км от села Арка Камыстинского района загорелась сухая трава. Площадь пожара, по предварительным данным, оценивается в 5 тыс га. Огонь быстро распространялся.

"При этом порывы ветра достигли 25 м/с, это могло привести к распространению огня. Возникла угроза перехода пожара на лесной массив государственного фонда"

– ДЧС Казахстана

В тушении были заняты около 200 специалистов, 33 ед техники, пожарный поезд и вертолеты.

"Благодаря слаженным действиям спасателей и принятым мерам по тушению как с воздуха, так и наземным способом, пожар был полностью ликвидирован"

– ДЧС

Возгорание травы произошло и было устранено 8 октября. В результате никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

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