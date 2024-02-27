В Ереване надругались над памятником российским пограничникам

Очередной связанный с Россией памятник осквернили в Ереване. От рук вандалов пострадал монумент армянским и российским пограничникам, охраняющим рубежи Армении.

Памятник армянским и российским пограничникам, несущим службу на армянских границах, осквернили в Ереване. Об акте вандализма сообщают армянские СМИ.

Пострадал монумент, установленный в парке Победы в Ереване. Неизвестные сорвали с флагштока российский флаг и оторвали со столбика герб РФ.

В мэрии армянской столицы возложили ответственность за ЧП на собственников территории, на которой расположен памятник, передает Sputnik Армения.

Однако, как сообщает издание "Иравунк", памятник оскверняется уже далеко не в первый раз: такое происходит регулярно. Кроме того, по его данным, заведует землей, на которой находится монумент, все же мэрия.

Напомним, в январе житель Еревана осквернил мемориал детям блокадного Ленинграда: он сорвал российский триколор и разбросал венки, снимая все это на видео, которое он позже выложил в сеть.