В Египте ждут прирост турпотока на 30% в этом году

В 2024 году Египет рассчитывает принять на 30% больше иностранных гостей, чем в 2023 году. Туристы выбирают Египет, несмотря на географическую близость палестино-израильского конфликта.

Турпоток в Египет по итогу года может на 25-23% превысить данные за 2023 год, считает замглавы Минтуризма страны Гада Шалаби.

"С начала конфликта между Израилем и Палестиной число туристов превысило 8 млн. Спрос на все виды отдыха в Египте растет, несмотря на геополитические проблемы. Это говорит о том, что мы в достаточной степени обеспечиваем безопасность туристов, и профессионалы отрасли знают об этом"

– замминистра

При этом рост турпотока позволит Египту установить новый рекорд - турпоток 2023 года составил 14,9 млн и оказался максимальным в истории. Начало текущего года для туристической сферы Египта отметилось увеличением числа иностранных гостей на 3,3% относительно первого квартала прошлого года.