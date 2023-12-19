В ДТП на Кубани пострадали семь человек

В четверг в Крымском районе столкнулись два автомобиля. В больнице оказались семь человек.

Семеро госпитализированы после автоаварии с участием двух автомобилей.

ДТП случилось накануне вечером, водитель легкового Renault Logan ехал с превышением скорости. В результате мужчина не справился с управлением, иномарка оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с микроавтобусом Peugeot.

Пострадали все, кто находился в автомобилях в момент ДТП - оба водителя и пассажиры Peugeot, пять человек.

«С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу»

– ГУ МВД по региону

Местом происшествия стал Крымский район, неподалеку от поселка Верхнебаканского.