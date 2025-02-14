Вестник Кавказа

В Ростове произошло ДТП с двумя автобусами, есть пострадавшие

В Ростове произошло ДТП с двумя автобусами, есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дорожно-транспортное происшествие в Ростове-на-Дону сегодня попали два городских рейсовых автобуса, в аварии пострадали шесть человек, в том числе юная девушка, все они находятся в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) сегодня случилось в Ростове-на-Дону – его участниками стали два рейсовых городских автобуса с пассажирами, есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"Сегодня в Железнодорожном районе на проспекте Стачки… произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе одна несовершеннолетняя 17 лет"

- Александр Скрябин

На место происшествия немедленно прибыли спасатели и две бригады скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу, написал градоначальник.

О состоянии пострадавших не сообщается – известно лишь, что глава города поставил задачу своим заместителям по транспорту и по социальным вопросам оказать им всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками.

Также Скрябин потребовал у правоохранителей провести проверку в отношении транспортного предприятия, осуществляющего городские перевозки, разобраться в ситуации и доложить ему о результатах проверки.

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