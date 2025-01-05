Вестник Кавказа

Три автомобиля столкнулись на Ставрополье

Три автомобиля столкнулись на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тройная автоавария произошла в Ставропольском крае. О пострадавших не сообщается, к месту прибыла скорая помощь.

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве заявили, что нцидент произошел сегодня утром на 308-м км трассы Ростов-на-Дону – Ставрополь, столкнулись два легковых автомобиля и ГАЗель с одним водителем.

Отмечается, что к месту аварии прибыла скорая помощь, информации о пострадавших в настоящее время нет. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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