Три автомобиля столкнулись на Ставрополье

Тройная автоавария произошла в Ставропольском крае. О пострадавших не сообщается, к месту прибыла скорая помощь.

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве заявили, что нцидент произошел сегодня утром на 308-м км трассы Ростов-на-Дону – Ставрополь, столкнулись два легковых автомобиля и ГАЗель с одним водителем.

Отмечается, что к месту аварии прибыла скорая помощь, информации о пострадавших в настоящее время нет. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.