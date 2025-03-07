Жители Краснодара остались без электричества сегодня

У жителей десяти улиц Прикубанского района Краснодара нет света в домах. Причина – авария на линиях электроснабжения
В Прикубанском районе столицы Краснодарского края случилась авария на электросетях. Из-за нее в Единой дежурно-диспетчерской службе.
"Без электроэнергии остались улицы: Российская, 1 Мая, Весенняя, 2 Российская, Памирская, Подольская, Шпака, Солнечная, Таймырская, Черкасская"
- Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара
Бригада специалистов уже прибыла на место аварии и приступила к ее устранению.
Напомним, что из-за ремонтных работы еще один город Краснодарского края останется без тепла и подачи горячей воды 17 марта. Ограничения затронули около 6 тыс жителей Новороссийска.