Вестник Кавказа

Жители Краснодара остались без электричества сегодня

Жители Краснодара остались без электричества сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У жителей десяти улиц Прикубанского района Краснодара нет света в домах. Причина – авария на линиях электроснабжения

В Прикубанском районе столицы Краснодарского края случилась авария на электросетях. Из-за нее в Единой дежурно-диспетчерской службе.

"Без электроэнергии остались улицы: Российская, 1 Мая, Весенняя, 2 Российская, Памирская, Подольская, Шпака, Солнечная, Таймырская, Черкасская"

- Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара

Бригада специалистов уже прибыла на место аварии и приступила к ее устранению.

Напомним, что из-за ремонтных работы еще один город Краснодарского края останется без тепла и подачи горячей воды 17 марта. Ограничения затронули около 6 тыс жителей Новороссийска.

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